Rockcoverband doet 't Hent daveren 04 augustus 2018

02u36 0

Vanavond is er een nieuwe editie van 't Hent davert onder de toren'. Vanaf 21 uur is de feesttent in het centrum van de deelgemeente geopend. Er is naar goede gewoonte ook een speciale bierenstand. De muzikale regie is in handen van DJ Verko Events en Steam. Steam treedt op tussen 22 en 1 uur en staat garant voor een dynamische rockshow. Met covers van Led Zeppelin, ACDC, Golden Earing, FooFighters en Kings of Leon weten ze altijd de ambiance in de tent te brengen. Toegang kost 5 euro. (BVDH)