Rioleringswerken van start 02u40 0

Op 22 januari gaan de rioleringswerken in de Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt van start. Deze wegen krijgen naast een gescheiden rioleringsstelsel ook een nieuw fietspad. De werken worden opgedeeld in verschillende fasen en starten in de Gulikerstraat. In fase 1A is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de Thomas Watsonlaan en wordt er een omleiding geïnstalleerd via Hoek of Haag. Deze fase wordt naar verwachting in april afgerond. Verderop in april staan nutswerken aan de Hamonterweg op de agenda. Verkeer zal dan wel mogelijk blijven in beide richtingen, maar de toegelaten snelheid zal worden ingesteld op 50 kilometer per uur. De buurtbewoners werden eind december reeds ingelicht op een infoavond. (BVDH)