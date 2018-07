Reddingsactie flora en fauna in beken WATERSCHAP VOERT KANOVERBOD IN, DOMMEL VOORLOPIG BUITEN SCHOT BIRGER VANDAEL

31 juli 2018

02u43 0 Neerpelt Waterschap de Dommel vult net over de Nederlandse grens vijf beken bij om zeldzame planten- en diersoorten tegen uitsterving te beschermen. Net als op de Ourthe en Lesse mag je door de droogte niet meer met de kano op de Reusel. De Dommel zelf mag je vanuit Neerpelt wel nog afvaren. "De Dommel staat van nature erg hoog", vertelt Dries Verduyckt van de Neerpeltse Watersport Club.

Waterschap De Dommel concentreert zich dezer dagen meer op de natuurlijke beken net over de grens. Dit weekend begon het met een reddingsactie voor de beken Reusel (Landgoed Utrecht), Tongelreep (Leenderheide), Keersop (Bergeijk), Beerze (Landgoed Baest en Kampina) en Beekloop (inlaat uit kanaal België). Men hoopt hiermee de aanwezige flora en fauna te behouden zodat de natuur zich de komende jaren kan herstellen. Zonder water gaat alles dood en kost het tientallen jaren voor deze natuur om zich te herstellen. Vooral de zeldzame en beschermde soorten als de beekprik, de kwabaal, bepaalde libellen en kokerjuffers zijn in gevaar.





Noodmaatregel

Het waterschap voorziet deze vijf beken van een noodzakelijke, maar minimale hoeveelheid water om de natuur een overlevingskans te geven. Daarvoor wordt grondwater opgepompt of kanaalwater ingelaten. In de Reusel werd vorig weekend al de eerste reddingsactie als noodmaatregel uitgevoerd. De resultaten zijn in ieder geval reeds hoopgevend. Kanovaren zit er daar voorlopig niet meer in.





Toch is het niet overal kommer en kwel. Tussen Neerpelt en Valkenswaart kan je nog altijd met kano of kajak de 15 kilometer lange afvaart ondernemen. De tocht duurt zonder pauzes ongeveer vijf uur en biedt bij deze weersomstandigheden de nodige verfrissing. Waar bij de Ourthe en de Lesse het water niet diep genoeg meer is - op sommige plaatsen amper dertig centimeter - verhuurt de Neerpeltse Watersport Club nog steeds vlot bootjes voor pleziertochtjes. "Eigenlijk hebben we geen problemen. Dat danken we aan het hoge waterpeil van de Dommel. In het verleden heeft deze beek eigenlijk nog nooit te laag gestaan, enkel te hoog", legt Verduyckt uit.





De Dommel is op het stukje van de afvaart tussen een halve meter en 1.30 meter hoog. Nu is het historisch laagste punt volgens medewerkers nog niet bereikt, al is het moeilijk in te schatten omdat het waterpeil erg verschillend is over de lengte van de beek. "We kunnen in elk geval nog wel een paar weken verder. We merken dat er ook wat meer mensen komen met het oog op verkoeling, al zit je natuurlijk op het water en niet erin", onderstreept Verduyckt. "Iedereen vraagt om regen en voor ons zou het zeker ook niet slecht zijn", geeft medewerker William Peters nog mee.