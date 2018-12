RECENSIE De Pepermolen: “De klasse van de kleinschaligheid” Birger Vandael

05 december 2018

12u47 0 Neerpelt In het centrum van Neerpelt ligt De Pepermolen, een klein maar warm restaurant dat in 2010 haar deuren opende. De zaak van de familie De Wit is een vaste waarde in de Gault & Millau en behoorde dit jaar tot de stijgers. Conclusie: het plaatje klopt op alle vlakken. De Pepermolen biedt de klasse van de kleinschaligheid.

Aan de buitenzijde valt het gebouw op door de dunne takjes die tussen ramen en deuren slingerend hun weg gevonden hebben. Aan de binnenkant oogt de zaak klassiek en stijlvol. Aan de muren hangen overal schilderijen van bloemen. Dat zorgt voor een rustgevend gevoel. Wie er op zondagmiddag tafelt, kan genieten van een uitgewerkt Kreeftenmenu. Op andere momenten is er de keuze uit 3, 4 of 5 gangen. We kiezen voor de gulden middenweg en kiezen voor het ‘Vier gangen Suggestiemenu’.

Een oester met een crème van wasabi bij het aperitief doet meteen verlangen naar meer. Als eerste wordt ons ‘buikspek’ met knolselder en hazelnoot voorgeschoteld. Vooral de melasse wordt ten zeerste gesmaakt. Op een Noord-Limburgse scoutsavond kan ook wel eens buikspek besteld worden, maar deze is toch van een ander niveau. Tussendoor wordt het eerste glas rode wijn ingeschonken. Het gaat om een zachte wijn uit de regio Lazio. “We zitten nu juist in de wisseling van jaartallen van wijn en dan missen we wel eens een fles”, vertelt de vrouw des huizes. Samen met haar partner zorgt ze telkens voor een woordje toelichting bij de gerechten, zonder te overdrijven.

De fazant met witloof en pastinaak is een hoogvlieger. Leuk is toch ook een regionaal accent op de menukaart. De entrecote wordt immers geserveerd met Achelse blauwe. De roemrijke blauwe schimmelkaas die bij het Catharinadal wordt vervaardigd. De officiële naam is eigenlijk ‘De Grevenbroecker’, maar de versie in de volksmond is veel bekender. Deze kaas heeft een heel specifieke smaak, die naar onze mening uitstekend past bij het vlees. Bij het dessert krijg je de keuze tussen een kaasschotel of een zoet dessert. Omdat we bij de entrecote al kaas hebben gekregen, kiezen we voor de tweede optie. Net als bij alle andere gangen hebben we daar geen spijt van.

Na twee uur en een half rekenen we af. De slotsom is uitermate positief: vriendelijke en vlotte bediening, rustige sfeer en een gevarieerd menu. Er zaten meerdere mensen in de zaak, maar daar viel nauwelijks iets van te merken. De Pepermolen is een aanrader voor wie het in de kerstperiode wel wat meer mag zijn. 49,50 euro voor vier gangen is – in tegenstelling tot de naam doet vermoeden – niet gepeperd, maar wel iets voor de meerwaardezoeker. Door de kleinschaligheid krijg je gelukkig niet het gevoel dat alles aan de lopende band gebeurt en is de restaurantbeleving erg puur.

Adres: Kloosterstraat 23, 3910 Neerpelt

Openingsuren: Zondag-Maandag-Dinsdag-Vrijdag: 12 uur – 13.30 uur + 18.30 uur – 21 uur; Zaterdag: 18.30 uur – 21 uur

Prijzen:

Driegangenmenu: €37

Viergangen Suggestiemenu: €49,50

Viergangenmenu: €55

Vijfgangenmenu: €65