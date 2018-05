PXL-student onderzoekt everzwijnen-problematiek 09 mei 2018

Jarno Verberne (21) uit Sint-Huibrechts-Lille maakt momenteel zijn bachelorproef rond de everzwijnenproblematiek in Houthalen-Helchteren. "De laatste jaren komen deze viervoeters vaker en vaker in contact met de inwoners en dat zorgt voor heel wat schade aan openbare-, industrie- en woongebieden", laat hij weten. "Ik ben zelf jager en daardoor wakkerde mijn interesse aan. Ik hoop te vinden wat de aantrekkingskracht van tuinen is op everzwijnen en waarom ze er zo verzot op zijn." De student aan de Hogeschool PXL is momenteel bezig met het interviewen van slachtoffers uit Houthalen-Helchteren." Wie hem wil helpen, kan contact opnemen via jarno.verberne@student.pxl.be. Eventueel zal Jarno dan ter plaatse komen om de schade op te meten. De resultaten worden binnen een maand verwacht. (BVDH)