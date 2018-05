Plastic bekers voor alle deelnemers Beiaardcantus 15 mei 2018

03u16 0

Aanstaande zaterdag vindt in Neerpelt de Beiaardcantus plaats. De organisatie laat weten dat de deuren zullen openen om 17.30 uur. Men moet zich aan de ingang aanmelden met het afgeprinte ticket en zijn of haar identiteitskaart. De ingang en bewaakte fietsenstalling bevinden zich in de Pastorijstraat, er is geen ingang tussen kerk en gemeentehuis. Van 18 tot 22 uur loopt de cantus. De organisatie raadt aan een trui mee te nemen. Rugzakken, glazen en eigen drank zijn niet welkom, wel krijgen alle deelnemers een harde, plastic beker die ze achteraf mogen meenemen. Ook zangboekjes worden voorzien.





(BVDH)