Personeelsgeleding LOC Sint-Hubertus: "U speelt met onze jobs" 23 februari 2018

02u37 0 Neerpelt De personeelsgeleding van het lokaal onderhandelingscomité (LOC) heeft naar aanleiding van de grote ongerustheid en bekommernissen van het personeel van Sint-Hubertus een open brief verstuurd naar het WICO-schoolbestuur, de directies van de verschillende campussen en de ouders en leerlingen van Sint-Hubertus. "U speelt met onze jobs", oppert men onheilspellend.

De reorganisatie van de scholengroep, die op 8 februari bekend werd gemaakt, heeft al voor veel heisa gezorgd. Campus Sint-Hubertus in Neerpelt wordt na ruim honderd jaar een eerstegraadsschool, vooral daar is het protest aanzienlijk. Volgens de brief mist het personeel een weldoordachte visie. "Je past jouw infrastructuur aan aan het pedagogisch model en niet omgekeerd. Men roept hoogdringendheid in en gooit op basis daarvan enkele mooie pedagogische principes overboord, maar dat wijst op nalatigheid en een gebrek aan toekomstvisie."





Dalend aantal leerlingen

Het LOC mist ook een constructieve dialoog. "Een fundamentele verandering vraagt tijd, bezinning, studiewerk en transparantie. Inspraak van alle betrokken partijen maakt dat de uiteindelijke visie ook breed gedragen wordt. Zo leidt verandering ook tot verbetering.





Van bovenaf opgelegd

"In een context van paniek en angst omwille van een dalend aantal leerlingen, lijkt hier geen plaats en tijd voor te zijn. De beslissing die impact heeft op ouders, leerlingen, leerkrachten en personeel werd eenzijdig van bovenaf opgelegd", klinkt het klaar en duidelijk in de brief. Ook de woorden 'schijndemocratie' en 'schuldig verzuim' vallen, wanneer men het heeft over het gebrek aan initiatief om eerder al proactief op te treden. Tijdens de presentatie van de reorganisatie werd werkbehoud beloofd. "Dat vinden we weinig geloofwaardig. Er zijn vroeger al veel besparingen doorgevoerd onder het mom van pedagogische verbeteringen. De indruk bestaat dat er andere motieven meespelen." Er wordt dan ook gevraagd om een ander, ambitieuzer verhaal te schrijven met meer inspraak en tijd. De aanstelling van een voltijds pedagogisch coördinator wordt meteen gesuggereerd. Volgende week dinsdag wordt er een vervolg verwacht op de infoavond van de school. (BVDH)