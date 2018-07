Parket onderzoekt dood tiener 11 juli 2018

02u30 0

Het labo en de politie kwamen zondag naar de Clercxhoevestraat in Neerpelt. Daar zou een andersvalide tiener die ochtend dood zijn aangetroffen door zijn moeder, al werden die berichten niet bevestigd. Feit is wel dat er in de namiddag heel wat volk op straat stond. "Ik kan bevestigen dat we een onderzoek voeren, maar kan niets kwijt over de inhoud. Dat zal pas voor het eind van deze week zijn", aldus Jeroen Swijsen van het parket Limburg. (BVDH)