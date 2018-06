Ouders krijgen gelijk na klacht SCHOLENGEMEENSCHAP WICO INFORMEERDE ONVOLDOENDE OVER HERVORMING BIRGER VANDAEL

14 juni 2018

02u38 0 Neerpelt Scholengemeenschap WICO heeft onvoldoende informatie gegeven bij de totstandkoming van de hervormingen. De ouders die klacht hadden ingediend, krijgen zo gelijk. "We zijn misschien iets te snel gegaan", geeft coördinerend directeur Bart Kerkhofs toe.

Op 7 februari deed het schoolbestuur het DNA-project uit te doeken met het oog op de modernisering van het secundair onderwijs. Die betreft domeinscholen in Overpelt en Neerpelt, terwijl het Sint-Hubertuscollege in Neerpelt een eerstegraadsschool zou worden. Dat leidde tot veel kritiek bij ouders en leerlingen, die zich vragen stelden over hun toekomst op korte termijn en de ziel van de school op lange termijn. Omdat ze niet betrokken werden bij het tot stand komen van de hervorming, dienden de ouders ook een klacht in. Zij krijgen nu gelijk. De Commissie Zorgvuldig Bestuur heeft besloten dat scholengemeenschap WICO de ouders onvoldoende informatie heeft gegeven bij de totstandkoming van de hervormingen. Daarom zal een bijzondere Raad van Bestuur zich begin juli opnieuw buigen over de basisbeslissing. "Dit is een juridisch verdict en heeft met de inhoud van de beslissing niets te maken", vertelt coördinerend directeur Bart Kerkhofs.





"We zijn hier misschien iets te snel gegaan", geeft Kerkhofs toe. "De commissie vindt dat we na het nemen van de beslissing wel voldoende informatie en overleg hebben gegeven, maar ervoor niet."





Dialoog

"Voor alle duidelijkheid: we hebben geen sancties gekregen. De commissie had ook onze beslissing kunnen vernietigen, maar vraagt alleen om deze in heroverweging te nemen", onderstreept Mieke Molemans als procescoördinator. "Het besluit van de Commissie heeft ons doen beseffen dat we verder moeten blijven inzetten op overleg en dialoog", gaat Kerkhofs verder. "Het is nu de Raad van Bestuur die de oorspronkelijke beslissing opnieuw in overweging moet nemen." Zij kondigen aan te willen luisteren naar de visie, de reacties, de zorgen en de bedenkingen van de schoolraden, ouderraden, pedagogische raden, de leerlingenraden, het personeel, coördinatoren, vakgroepen en de DNA-groepen. Het lijkt echter niet meteen realistisch dat de domeinscholen en eerstegraadsschool zullen worden afgevoerd. "We hebben begrip dat de veranderingen op korte termijn voor praktische problemen kunnen zorgen, maar op lange termijn zal het de schoolloopbaan van de kinderen ten goede komen", is Kerkhofs overtuigd.





Draagvlak

De ouders die verantwoordelijk waren voor het protest, hebben het gevoel dat het WICO-bestuur de beslissing van Commissie Zorgvuldig Bestuur niet aanneemt om vanaf heden klaar en duidelijk te communiceren. "Nu weer gaan melden dat er eigenlijk geen probleem is en dat de reorganisatie gewoon kan doorgaan, strookt niet met de besluitvorming van de Commissie. De melding van het schoolbestuur dat er al toegevingen zijn geweest is ook nieuw. Hopelijk is er nu een vervolg in constructieve sfeer, zodat er wel degelijk een groot draagvlak kan gecreëerd worden bij leerlingen, leerkrachten en ouders."