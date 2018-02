Opruimen van omgewaaide bomen 13 februari 2018

De Dienst Leefmilieu staat klaar om vragen van inwoners te beantwoorden over het opruimen van omgewaaide bomen, na het stormweer van 18 januari. Er werd toen hard gewerkt om alle bomen en takken op het publieke domein zo veel mogelijk op te ruimen om wegen en paden toegankelijk te maken. Voor het kappen en heraanplanten van bomen op privéterreinen, in bossen en op openbare plaatsen gelden verschillende regels. Als je in je eigen omgeving nog een omgevallen boom hebt, die je wil opruimen en twijfelt over de geldende regels, kan je terecht bij de Dienst Leefmilieu. Je kan rechtstreeks contact opnemen met Patrick Simons op milieu@neerpelt. be of via 011/80.97.49. (BVDH)