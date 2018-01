Oplossing in zicht voor IJzeren Rijn 02u38 0 Neerpelt De IJzeren Rijn kan voor 770 miljoen euro heropend worden als er gekozen wordt voor een omweg via het Nederlandse Venlo. Dat wijst een internationale studie uit op vraag van Vlaanderen, met de steun van Nederland en Duitsland. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) start nu diplomatiek overleg om tot een akkoord te komen.

Op de historische spoorlijn van de haven van Antwerpen over de Kempen en Nederlands-Limburg tot in het Duitse Ruhrgebied rijden al sinds 1991 geen treinen meer. De Vlaamse havens pleiten al jaren voor een heropening, maar Nederland stond op de rem omdat het historische tracé door een stiltegebied loopt.





Minder vrachtverkeer

Nochtans is de ontsluiting van het Duitse Ruhrgebied levensbelangrijk voor de Vlaamse havens. Volgens verschillende voorspellingen zal het vrachtverkeer tegen 2030 trouwens toenemen met 50 procent en de wegens zijn nu reeds verzadigd. "Een extra spoorverbinding met het Ruhrgebied zorgt voor minder vrachtwagens op onder andere de E17, de E19, de E313 en de E314", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Dat is een belangrijk lichtpunt in de hele mobiliteitsdiscussie. We zetten alles op alles om vrachtwagens weg te halen van de weg".





Om het dossier uit het slop te trekken bestelden de verschillende overheden een kosten-batenanalyse van drie mogelijke tracés. Daaruit blijkt dat de zogenaamde Rhein-Ruhr-Rail Connection (3RX), van Antwerpen naar Roermond en Venlo tot in het Duitse Viersen, dezelfde baten oplevert als het historische tracé, maar dan voor slechts de helft van de kosten. De route wordt omschreven als de 'Derde Weg' omdat ook een variant langs de A52-snelweg door het Ruhrgebied werd overwogen.





Objectieve gegevens

"Hopelijk halen we het dossier definitief uit het slop met deze studie", zegt Weyts. "Nu liggen er objectieve gegevens op tafel, want tot nu toe hield iedereen met een eigen analyse vast aan het eigen tracé."





Weyts zal met het nieuwe studiewerk in de hand en samen met minister-president Geert Bourgeois het initiatief nemen om diplomatiek overleg op te starten.





Eerder pompte Vlaanderen 100 miljoen euro in elf spoorprioriteiten waaronder ook de lijn Mol-Neerpelt-Hamont. (BVDH)