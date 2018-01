Ook Herent heeft nu eigen loopomloop 02u40 0 Foto Repro Mine Dalemans

In Neerpelt is men duchtig bezig met elke deelgemeente een eigen loopomloop te schenken. Nadat enkele weken geleden Sint-Huibrechts-Lille aan bod kwam, is nu het Herent aan de beurt. "Ook Boseind en het centrum komen in 2018 nog aan bod", kondigt de gemeente aan.





Een loopomloop is een uniform bewegwijzerde omloop in een natuurvriendelijke en veilige omgeving. Het grote voordeel is dat deze een heel jaar kan worden gebruikt. Op die manier wil de gemeente een antwoord bieden aan het feit dat steeds meer mensen willen bewegen in de vrije natuur. De loopomloop van het Herent start aan de kerk. Lopers hebben de keuze tussen een parcours van 3,7 kilometer, 6,4 kilometer en 14,9 kilometer. Zoals het inmiddels de gewoonte is, dook ook burgemeester Raf Drieskens (CD&V) op in loopuitrusting om als één van de eersten de nieuwe omloop in te lopen.





