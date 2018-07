Ontbijtbuffet aan passantenhaven 18 juli 2018

02u48 0 Neerpelt In Neerpelt staat op 29 juli een ontbijt op het programma aan de mooie omgeving van het kanaal aan de passantenhaven met bijhorende fietstocht.

Elk jaar ondersteunt de gemeente een gehucht dat inspanningen levert om mensen samen te brengen. Onder de noemer 'Neerpelt bezwijkt' staat dit jaar het Centrum centraal. De succesvolle Beiaardcantus was de eerste activiteit binnen 'Neerpelt bezwijkt voor het Centrum'. Op 29 juli moet je 's morgens geen koffiekoeken gaan halen bij de bakker, want dan kan je rustig aanschuiven bij ontbijtbuffet 'Wegdromen aan de waterkant', dat plaatsvindt aan de sfeervolle passantenhaven.





Een niet te missen kans om op een zomerse dag te ontbijten aan het water. Bij slecht weer worden er tenten voorzien, zodat je droog blijft. Het ontbijt duurt van 8 tot 11. Na het ontbijt kan wie wil het teveel aan calorieën wegsporten in een fietstocht langs de mooiste plekjes van Neerpelt. Starten kan vanaf 10 uur tot 14 uur. Het kost 12 euro voor volwassen en 10 euro voor kinderen om deel te nemen aan het ontbijt, voor de fietstocht betaal je 2 euro. (BVDH)