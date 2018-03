Onderzoek naar pestgedrag met fysiek geweld op Neerpeltse school 21 maart 2018

02u49 0 Neerpelt Op een middelbare school in Neerpelt zijn twee meisjes slachtoffer geworden van hevig pestgedrag. De feiten werden duidelijk nadat er een filmpje werd verspreid waarin sprake is van fysiek geweld. "Vorige week donderdag moesten ze zelfs naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Vandaag (gisteren, red.) gingen ze terug naar school, maar ze lopen met schrik rond op de speelplaats", doet de mama haar verhaal.

De meisjes zijn volgens hun moeder al langere tijd het doelwit van pestkoppen. Dat deze heel ver gaan, blijkt uit de getuigenissen van de vrouw: "Ze worden al langere tijd gepest en bedreigd. Zo wordt één dochter (12) bespuwd met kauwgom en worden er vuile zakdoekjes naar haar gegooid. Bovendien wordt ze ook nog eens uitgescholden en vernederd. Donderdag was er dus ook sprake van fysiek pesten. Uiterst walgelijk", stelt ze.





Een ambulance werd opgebeld en het meisje had een zwaar gekneusde elleboog.





Waar de pesters wellicht geen rekening mee hadden gehouden, was de kracht van de social media. Een filmpje van de feiten werd verspreid en belandde bij een Nederlandse organisatie die zich vrijwillig inzet tegen pestgedrag. Al snel werden de beelden duizenden keren bekeken en meer dan 350 keer gedeeld.





De moeder in kwestie besloot het niet te laten bij de tranen van haar dochters en ging een gesprek aan met de school in kwestie.





"Het is tijd voor acties in plaats van loze woorden en beloften. Her en der zijn er nog ouders die met dezelfde feiten worden geconfronteerd. Ik hoop dat de school werk maakt van een groot onderhoud!"





De vrouw heeft echter niet het gevoel dat ze op de school - in tegenstelling tot haar dochters - echt wakker liggen van de feiten, dus stapte ze naar eigen zeggen ook naar de politie. "Daar werd een proces verbaal opgesteld", laat ze verstaan. De politiezone HANO wenst echter niet te communiceren over de gebeurtenissen.





De parketwoordvoerder geeft wel mee dat het parket klachten inzake ernstig pestgedrag steeds onderzoekt.





"Filmpjes op social media plaatsen is echter nooit een oplossing en zelfs verboden volgens de privacywetgeving", aldus parketwoordvoerder Bruno Coppin. (BVDH)