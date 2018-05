Oma en kleinkinderen gewond 31 mei 2018

Op de Molseweg in Geel is woensdagmiddag rond 12.45 uur een auto van de weg geraakt. De auto kwam in de gracht terecht en botste tegen een paal. Bestuurster D.G. (60) uit Neerpelt en haar twee kleinkinderen 2 en 4 jaar zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Mol gebracht. (JVN)