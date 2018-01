Nieuwjaarsborrel op speelplaats Sint-Hubertus 02u25 0

Op zondag 7 januari organiseert Neerpelt de gemeentelijke nieuwjaarsborrel. Van 10.30 tot 12.30 uur kunnen nieuwjaarswensen uitgewisseld worden op de speelplaats van WICO Campus Sint-Hubertus. De gemeente moedigt iedereen aan om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Er is fietsenparking voorzien en er worden bussen van De Lijn ingelegd om bewoners van Sint-Huibrechts-Lille, Boseind, Damsheide, Grote Heide en het Herent tot in het centrum te brengen. (BVDH)