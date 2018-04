Nieuwe pop-up in Plaza Forte 27 april 2018

In de Kloosterstraat verwelkomt Neerpelt een nieuwe pop-up. 'Plaza Forte' is een winkel vol kinderkleding, hebbedingetjes en knutselmateriaal. Zeven ondernemers sloegen de handen in elkaar voor dit concept en richten zich vooral op mama's met kinderen. Er worden workshops georganiseerd en er is een eetstand. Nog tot 6 juli kan je er terecht en dit van woensdag tot en met zaterdag. De eetstand van Stoempkot is van maandag tot en met zaterdag geopend. De openingsuren vind je op www.facebook.com/PlazaForte. Ook in het najaar was de Plaza Forte al eens geopend; toen betrof het een zaak rond natuur en ambacht. Op deze manier krijgen leegstaande panden een invulling wat positief is voor de ontwikkeling van de handelskern. (BVDH)