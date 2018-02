Nieuw boek Karen Boonen 28 februari 2018

Karen Boonen stelt morgenavond haar boek 'Ayla's vlucht' voor in de bibliotheek van Neerpelt. De Neerpeltse schrijfster werd geraakt door beelden van Syrische kinderen op de vlucht. Ze besloot een kinderboek te schrijven hierover in de hoop dat kinderen een idee krijgen van wat hun leeftijdsgenoten meemaken. Vanaf 20 uur is iedereen welkom in de bib. Je kan het boek ter plaatse aankopen. De opbrengst van het boek gaat naar SOS Kinderdorpen. (BVDH)