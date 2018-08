Neerpelts dialect op postkaarten 20 augustus 2018

02u35 0 Neerpelt Echte Neerpeltenaren kunnen voortaan postkaarten kopen met hun eigen dialect op. Kunstenaar Wietse Palmans ontwierp zes wenskaarten.

"De tekening op de voorzijde verwijzen naar bezienswaardigheden in de gemeente", klinkt het. "Het gaat om kaarten voor verjaardagen, ziekte,..."





Schepen van Erfgoed Niels Valkenborgh vindt het belangrijk om het dialect te koesteren. "We willen die taal op een speelse manier levendig houden bij onze inwoners", vertelt hij. Kunstenaar Wietse ging op zoek bij de lokale heemkundige kringen ter inspiratie. De vertaling van het dialect gebeurde dan ook telkens door inwoners die de taal oppermachtig zijn. De setjes met zes wenskaarten zijn gratis verkrijgbaar bij de toeristische dienst in de bibliotheek aan de Norbertinessenlaan. (MMM)