Neerpelt doet mee aan nationale test BE-alert 28 juni 2018

02u37 0

Neerpelt zal meedoen aan de nationale test van alarmsysteem BE-alert op 5 juli. Inwoners die betrokken zijn bij de noodsituatie ontvangen dan een sms, gesproken bericht of e-mail met aanbevelingen die van belang zijn voor hun veiligheid. Om een bericht te ontvangen in geval van nood moet je je eenmalig registreren. Dat kan gratis op www.be-alert.be. Neerpeltenaren die geregistreerd zijn, zullen op 5 juli een testbericht ontvangen. Ondertussen zijn al bijna vijfhonderd Neerpeltenaren geregistreerd. "Veiligheid is een van onze kerntaken en dat nemen we dan ook heel serieus", zegt burgemeester Raf Drieskens (CD&V). "We vinden het belangrijk dat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op noodsituaties. Jaarlijks houden we minstens één rampoefening waarbij communicatie een wezenlijk onderdeel is. Via onze sociale media kunnen we veel mensen bereiken. BE-Alert is daarop een mooie aanvulling, dus we raden iedereen aan zich te registreren." (BVDH)