Nederlander (29) masturbeert naast Finse piste 26 juni 2018

Een 29-jarige Nederlander werd op 22 juni 2016 betrapt in de bosjes naast de Neerpeltse Finse piste terwijl hij zichzelf bevredigde. De man riskeert een celstraf van vijf maanden voor deze feiten.





De man betwist de feiten niet. "Nu hij verhuisd is naar Nederland, is het niet duidelijk of een autonome probatiestraf mogelijk is", stelde de procureur. Raadsman Jan Swennen legde de omstandigheden uit waarin de feiten zich afspeelden. "Destijds woonde mijn cliënt in België met een vrouw en twee honden, maar stilaan kwam er sleet op de relatie. Hij koos ervoor om de spanning op te zoeken, het was uiteraard niet de bedoeling dat anderen hem bezig konden zien. Mijn cliënt zocht inmiddels hulp. Ik vraag de opschorting." Vonnis op 9 juli.





(BVDH)