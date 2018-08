Najaarsprogramma Dienstencentrum laatste keer puur Neerpelts 18 augustus 2018

Eerstdaags valt de najaarsbrochure van Dienstencentrum BinnenHOF in de brievenbus van de Neerpelse senioren. Dit is een speciale editie, want vanaf 2019 is er een Pelts programma.

BinnenHOF biedt aan medioren en senioren verschillende diensten aan: hulp bij pensioenaanvragen, klusjesdienst, warmemaaltijdbedeling, hulp bij de aanvraag van diverse toelage en tegemoetkomingen,... allemaal met de bedoeling om de Neerpeltenaren zo lang en zo comfortabel mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het programma bestaat zoals steeds uit een combinatie van vorming, ontspanning en recreatie. En dat gaat heel breed: je kan talen leren, sporten, creatief bezig zijn, koken, multimedia-opleidingen volgen, culturele kennis opdoen en interessante lezingen bijwonen. "Onze buren van Overpelt hebben ook een dienstencentrum, Pelle Melle, en vanaf de fusie zullen we uiteraard een programma uitwerken voor beide centra. We kijken er alvast naar uit", vertelt schepen van Sociale Zaken Juul Vrolix (CD&V). De feestweek van 17 tot 21 september is ook iets om naar uit te kijken. "Dienstencentrum BinnenHOF bestaat dan 20 jaar en dat willen we uiteraard vieren. We hopen van harte om zoveel mogelijk mensen te mogen verwelkomen", besluit Vrolix. Het programma van de feestweek staat in de brochure. Wie geen brochure heeft ontvangen, kan een exemplaar halen in het dienstencentrum of online raadplegen op www.neerpelt.be/dienstencentrumbinnenhof. (BVDH)