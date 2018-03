Nadenken over apotheose 'Neerpelt bezwijkt' 15 maart 2018

Op donderdag 29 maart zal er in O.C. De Vranken vanaf 19.30 worden gebrainstormd over de grote apotheose van Neerpelt bezwijkt. Dit event zit momenteel in haar vijfde jaargang. Sinds 2014 zet het Neerpeltse gemeentebestuur elk jaar een deelkern in de kijker, wat zorgde voor een hele rits prachtige resultaten: evenementen, kunstwerken, speeltuinen, een dorpshuis, nieuwe vriendschappen en mooie herinneringen. Dit jaar staat Neerpelt bezwijkt in het teken van Neerpelt Centrum. Nog één keer wil de gemeente alles geven en eind 2018 een apotheosemoment organiseren. Inschrijven kan tot 27 maart via www.neerpelt.be/apotheose of 011 80 97 40. (BVDH)