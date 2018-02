Minderjarig meisje (17) aangerand door vijf jongeren na fuif 05 februari 2018

02u35 0

De politie van de zone HANO is op zoek naar vijf jongeren die een minderjarig meisje (17) hebben aangerand na de Liller Giganacht, een fuif in Sint-Huibrechts-Lille, deelgemeente van Neerpelt. De feiten dateren van zondagmorgen 28 januari en worden door het parket van Limburg beschouwd als zeer ernstig.





Tussen half twee en twee uur verliet het tienermeisje de fuif in de parochiezaal van Sint-Huibrechts-Lille, waar traditioneel de grotere fuiven in de deelgemeente plaatsvinden. Op de parking zou zij benaderd zijn door een groepje van vijf jongeren. Hun leeftijd wordt rond de twintig jaar geschat en één van hen had een grijze trui aan. Na de feiten verscheen op de Facebookpagina van het event een berichtje inzake de gebeurtenissen. Dat werd inmiddels verwijderd, maar het bracht de bal wel aan het rollen. Op aandringen van de officiële instanties werd een onderzoek opgestart. Dit moet ervoor zorgen dat dergelijke feiten in de toekomst niet meer kunnen plaatsvinden.





De jonge vrouw wil absoluut anoniem blijven en was zelf erg onder de indruk van wat er gebeurde. De politie deed inmiddels oproep naar getuigen of mensen die iets meer weten over de zaak. Iedereen kan zich melden bij de politiezone HANO tijdens de kantooruren op 011/44.08.20. "De oproep naar getuigen is nog niet lang actief, dus we kunnen nog geen updates geven in het onderzoek naar verdachten", stelt parketwoordvoerder Pieter Strauven. (BVDH)