Mille Vermeulen (22) brengt na kinderboeken nu poëziebundel uit

02u54 0 Neerpelt Schrijfster Mille Vermeulen (22) uit Neerpelt brengt haar derde werk uit. Na twee kinderboeken komt ze nu voor de dag met de poëziebundel 'Allemaal Bloemen'. Mille combineert het schrijven met een job als notarisklerk. "Veel mensen vinden het vreemd dat ik een klassieke job heb, terwijl ik zo creatief ben", lacht ze.

Tijdens haar studies aan de PXL werd er jaarlijks een poëziewedstrijd georganiseerd. "Ik deed eerst nog mee voor de grap, maar poëzie werd een passie en in mijn laatste jaar werd ik bekroond met de vierde prijs. Ik haal mijn inspiratie in het dagelijks leven: bij een geluidje dat ik hoor of een woord dat mijn aandacht trekt. Sommige gedichten schreef ik voor één specifiek persoon, maar ik ben erover blijven waken dat alle gedichten universeel zijn", legt ze uit.





Serieuze job

Mille heeft naar eigen zeggen zowel haar 'serieuze' job als haar creatieve hobby nodig om zich voldaan te voelen: "Door in het 'gewone' leven te staan, kan ik ook meer genieten van creatief bezig te zijn na het werk en in het weekend. Ik wil sowieso groeien in mijn job en koester ook de fijne contacten met kinderen wanneer ik ga voorlezen. Mijn grootste wens is dat ik op creatief vlak mezelf altijd ga kunnen heruitvinden, dat ik het altijd met volle passie en plezier kan blijven doen. En zolang de mensen enthousiast en verrast blijven door hetgeen ik creëer, ben ik heel gelukkig. De Boekenbeurs hoeft niet voor mij, ik wil mensen bereiken en verrijken." Het boek kost 13,99 euro en is online verkrijgbaar via Standaard Boekhandel, Bol.com en Boekscout.





(BVDH)