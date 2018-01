Maximaal twee uur parkeren op Koning Boudewijnplein 31 januari 2018

Voortaan geldt een maximale parkeerduur van twee uur op het Koning Boudewijnplein. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Sedert de invoering van de blauwe zone in 2004, met een maximale parkeerduur van drie uur, is het Koning Boudewijnplein bijna volledig bebouwd. Om de hoek liggen ook fitnesscentra, cafés, winkels en andere ontspanningsmogelijkheden. Daardoor is er een toenemende parkeerdruk. Om ervoor te zorgen dat er vaker vrije parkeerplaatsen zijn, wordt de maximale parkeerduur dus gereduceerd tot twee uur. Wie in het centrum moet zijn, vindt een overzicht van alle parkeermogelijkheden op de website www.neerpelt.be/parkeren. Op de pleinenis de maximale parkeerduur twee uur en in de stratenmag je één uur parkeren in de blauwe zone. Vergeet zeker ook je parkeerschijf niet te leggen. (BVDH)