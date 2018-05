Marginaalste feestje van Limburg 'KOEKWAUS FESTIVAL' IS LIMBURGSE VERSIE VAN 'KAMPING KITSCH' BIRGER VANDAEL

31 mei 2018

02u34 0 Neerpelt Zin in een marginaal feestje? Dan moet je vrijdagavond afzakken naar het festivalterrein Hennemeeuwis voor de eerste editie van Koekwaus Festival. Foute kleding, foute muziek en een New Kids-sfeertje mag je verwachten. "Zie het als Limburgse versie van 'Kamping Kitsch'", lacht organisator Ken Stevens (28) van Masquerade Events.

Waar de organisatie met het event heen wil, is duidelijk. Op de affiche prijkt een caravan met daarop een schaars geklede vrouw en het onderschrift 'Het marginaalste feestje van Limburg'. De naam Koekwaus komt uit de Nederlandse televisieserie 'New Kids' die hangjongeren uit Maaskantje volgt. Met hun trainingskleren, nekmatjes en dialect zijn zij de 'oppermarginalen', de link is dus gelegd. "Een Koekwaus is een marginaal figuur, iemand met een hoek af die niet te veel werkt en veel drinkt", legt Stevens uit.





Achter het event zitten de heren van Masquerade, dat zich sinds 2012 bezighoudt met het organiseren van allerhande fuiven, bootfeestjes, pool parties en skivakanties. "In Noord-Limburg kent men ons nu wel. We merkten de laatste jaren dat de muziek uit de 90ies altijd heel populair is. Dit idee mengden we met de gekende fuiven van jeugdbewegingen en carnaval, die het in deze regio erg goed doen. Zo kwamen we op het idee van het 'Koekwaus Festival'", doet Stevens zijn verhaal.





En of de branding rond het vrijdagevent werkt: op sociale media gaven al meer dan duizend mensen aan interesse te hebben in het event. "Die moeten natuurlijk ook allemaal nog komen, maar het enthousiasme is er zeker. Niet alleen bij twintigers, maar ook bij dertigers en zelfs veertigers. We bevinden ons tussen deelgemeenten Herent en Sint-Huibrechts-Lille, waar ze gek zijn op dergelijke feestjes."





Modderpoel

De organisatoren roepen iedereen op om zich te verkleden als Johnny of Marina. "Verder zullen we met opblaasbare decorstukken, een auto op het podium en heel slechte Nederlandstalige nummers die hits zijn op YouTube de marginale sfeer tot hier brengen. Als het nog een beetje regent de komende dagen, verandert de weide in een modderpoel, wat ook niet slecht zou zijn", bedenkt Stevens zich.





Tickets kosten in voorverkoop 4 euro. "Het draaiboek is helemaal klaar, de gemeente komt vandaag langs voor een laatste controle. De samenwerking met hen verliep uitermate positief. Zij hebben er geen problemen mee dat het festival er komt, uiteindelijk is 'marginaal' ook maar een thema. Zaterdag is er vanaf 14 uur op dezelfde locatie de Masquerade Classic en is alles weer min of meer normaal." Deuren openen om 21 uur.