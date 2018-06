Man herstelt na pornoverslaving dankzij 'NoFap' 26 juni 2018

Een 39-jarige man uit Neerpelt staat terecht voor het downloaden van kinderpornografische beelden. De man zou zijn pornoverslaving intussen aangepakt hebben dankzij het platform 'NoFap'.





De Noord-Limburger was actief tussen september 2015 en mei 2016. Bij een huiszoeking werden de beelden aangetroffen op zijn externe harde schijf. De man wordt niet beschuldigd van verspreiding. "Deze feiten zijn het gevolg van een pornoverslaving. In het begin raakte ik wel opgewonden van de gewone porno, maar na een tijdje was dat niet meer voldoende en zocht ik naar meer extreme dingen. Dankzij NoFap, een soort zelfhulpgroep voor mensen die te veel met porno bezig zijn, kon ik lotgenoten spreken en raakte mijn verslaving onder controle."





De procureur gaat akkoord met een probatieopschorting. Vonnis op 9 juli. (BVDH)





