Lincolnshire Regiment herdenkt 'Market Garden' in Noord-Limburg

02u56 0 Neerpelt September 1944, in een plan om de Duitse troepen in het westen van Nederland in de tang te nemen, wordt het plan 'Market Garden' bedacht. Dit plan mislukt, maar de herdenkingstocht van Normandië naar Duitsland tekent wel de geschiedenis van Noord-Limburg. Gisteren bracht een Lincolnshire Regiment een bezoek aan de regio om deze gebeurtenis te herinneren. "Ieder van hen heeft zijn verhaal", vertelt François Joosten van Heemkundige kring Sint-Huibrechts-Lille.

Een bataljon van Lincolnshire nam deel aan de Operatie Market Garden. Door een aantal belangrijke bruggen over Nederlandse rivieren in te nemen, zouden grondtroepen kunnen doorstoten tot het IJsselmeer en uiteindelijk het Ruhrgebied. Het plan mislukte uiteindelijk en er brak een hongerwinter uit in Nederland. "Het Lincolnshire Battalion zou samen met de Royal Ulster Riffles een tweede bruggenhoofd tot stand brengen naast Lommel-Barrier, zodat tanks en zware artillerie kunnen oprukken naar Eindhoven en Arnhem (operatie Hurry On). Bij de oversteek van het kanaal Bocholt-Herentals op 18 en 19 september vielen ruim 30 doden en 50 gewonden van deze eenheid", aldus Joosten.





In het gezelschap van oorlogsveteraan John Blood keerde het regiment gisteren terug naar de plaats van de feiten. "Ik was er zelf destijds niet meer bij, omdat ik in Normandië in de borst werd geschoten en niet verder kon", aldus de kwieke man. Om 12.30 uur brachten ze hulde aan hun gevallen makkers op het Brits kerkhof in Leopoldsburg en werden er bloemen gelegd. Zoals het hoort, klonken ook The Last Post en de Reveille en werden de namen van de gesneuvelden voorgelezen.





Korte plechtigheid

Om 14 uur was er vervolgens een korte plechtigheid in Sint-Huibrechts- Lille, in aanwezigheid van burgemeesters Drieskens (Neerpelt) en Schuurmans (Hamont-Achel), aan het 'Canal Memorial' op de kanaalsdijk bij 't Fierkant. Oorlogsheld Blood mocht intussen in een jeep plaatsnemen. Er werden getuigenissen op band afgespeeld, een poppy-krans en een bloemenruiker werden neergelegd. Later om 15.30 uur passeerden ze in het Grevenbroek Museum in Hamont-Achel (waar generaal Dempsey in de oorlog even verbleef) en om 16.30 uur trokken de Britten verder naar Venray. "We hebben goede contacten gelegd en hopen in september 2019 de 75e verjaardag van het hele verhaal nog grootschaliger te herdenken", besluit Joosten. (BVDH)