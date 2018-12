Limburgse Deputatie zet licht op groen voor bouw 2 windturbines DSS

14 december 2018

15u37 0 Neerpelt Gisteren besliste de Limburgse Deputatie om de bouw en exploitatie van 2 windturbines op de grens van Overpelt en Neerpelt te vergunnen. Ondanks het negatief advies van Neerpelt. Gedeputeerde Inge Moors (CD&V): “De twee turbines situeren zich op de terreinen van Nyrstar en het zandbedrijf Velbo. De windturbines worden opgesteld op ongeveer 100m ten noorden van het kanaal Bocholt-Herentals.

De vergunningsaanvraag werd ingediend op 21 augustus 2018 en omvatte de bouw en exploitatie van 3 windturbines, het aanleggen van een boven- en ondergronds kabeltracé, de bouw van een nieuwe elektriciteits- en middenspanningscabine en de nodige infrastructuurwerken.

Negatief advies Neerpelt

Tijdens het openbaar onderzoek werden 8 bezwaren ingediend. De bezwaren hadden voornamelijk betrekking op het ontbreken van afdoende informatie en/of milderende maatregelen. Er werden ook enkele juridische aspecten opgeworpen. Het gemeentebestuur van Overpelt leverde een voorwaardelijk gunstig advies af, de gemeente Neerpelt adviseerde het dossier negatief en de stad Lommel beoordeelde de inplanting van de Windmolens gunstig.

Evenwicht

“Inzetten op alternatieve energiebronnen is belangrijk voor onze provincie,” gaat gedeputeerde Inge Moors verder. “We moeten echter slim en duurzaam blijven omspringen met onze ruimte en onze landschappen. Er moet steeds een evenwicht gevonden worden tussen de ruimtelijke en maatschappelijke draagkracht van een regio en streek. Dossier per dossier moeten we een goede evaluatie blijven maken.”