Leerlingen dreigen met protest aan schoolpoort ONRUST BIJ CAMPUS SINT-HUBERTUS NA HERVORMINGSPLANNEN BIRGER VANDAEL

16 februari 2018

02u54 0 Neerpelt 'Red het College': met die slogan dreigen ouders en leerlingen maandag te protesteren aan de campus Sint-Hubertus in Neerpelt, deel van Noord-Limburgse scholengemeenschap WICO. De middelbare school, die al meer dan honderd jaar bestaat, krijgt vanaf september 2019 enkel nog een eerste graad.

Vorige week besloot de raad van bestuur van scholengroep WICO om haar organisatie te hervormen. De herstructurering van de scholengroep past in de modernisering van het secundair onderwijs. WICO is ervan overtuigd dat elke jongere uit de regio moet kunnen kiezen uit een breed gamma van studierichtingen en opleidingen. Daarom wil ze een meer heldere schoolstructuur. "We willen binnen vijf jaar niet vaststellen dat we de boot hebben gemist", stelt coördinerend directeur en oud-leerling Bart Kerkhofs. Vanaf 1 september 2019 gaan de zes scholen van de groep daarom nog intenser samenwerken. Campus Vondersbroek (TIO + Sint Maria) zal focussen op de domeinen STEM en economie. Campus Mater Dei krijgt 'welzijn en maatschappij', 'taal en cultuur' en 'kunst en creatie' toegewezen. In Sint Jozef Lommel en Salvator Hamont blijven de zes jaren middelbaar behouden.





De grootste verandering is duidelijk voor Sint-Hubertus in Neerpelt, in de volksmond bekend als het college. In 2010 vierde de middelbare school nog haar honderdjarig bestaan, nu krijgt ze een nieuwe rol als eerstegraadsschool. Alleen de eerste twee jaren middelbaar zullen er nog aangeboden worden. Daar is niet iedereen tevreden mee. Met de slogan 'Red het College' worden ouders, grootouders en oud-leerlingen opgeroepen om maandag, na de krokusvakantie, in het zwart gekleed af te zakken naar de schoolpoort.





Imago Tijl

De vragen van de leerlingen zijn praktisch van aard. "Niet alleen wordt onze vriendengroep uit elkaar gerukt, we vragen ons ook af hoe het verder moet met activiteiten zoals de Vijflandenontmoeting en Chrysostomos en met buitenschoolse activiteiten zoals Stichting Vlaamse Schoolsport en Imago Tijl", stelt een groepje leerlingen. Vooral Imago Tijl heeft Sint-Hubertus in Vlaanderen mee op de kaart gezet. De vlaggendansgroep, opgericht in 1957, was vroeger alleen voor jongens en haalde internationale faam met prachtige choreografieën. Sinds 1982 zijn ook vrouwen welkom bij het gezelschap en sindsdien treden ze wereldwijd op. Ook bij de intrede van de Sint werd er vaak gerekend op de diensten van de dansgroep met vele mannen en vlaggen.





Infomoment

Omwille van deze bezorgdheden weigerden de leerlingen vorige vrijdagvoormiddag al de lessen aan te vatten. "Daar hebben we zeker begrip voor en ik had niet anders verwacht", aldus Bart Kerkhofs. "Een afvaardiging van leerlingen en ouders had toen een gesprek met de directie en we hebben beloofd om een ouderavond te organiseren op korte termijn."





Juist daarom vindt hij het nu jammer dat er nieuwe acties worden aangekondigd. "We willen graag de hervorming toelichten en alles uitleggen, maar dat infomoment is er nog niet geweest. Nu opnieuw een actie organiseren, is wel erg voorbarig. Niemand moet bezorgd zijn, want alle richtingen blijven bestaan en de kwaliteit blijft ook behouden. We denken er ook niet aan om het sociale leven van Sint-Hubertus af te schaffen. Een vzw als Imago Tijl kan ook haar voordeel halen uit deze samenwerking. Zo kunnen ze uit een grotere groep rekruteren. We willen de eigenheid en traditie van Sint-Hubertus zeker niet overboord gooien", stelt Kerkhofs.