Laat je toestellen en kleding herstellen tijdens Teutenmarkt 23 juni 2018

De gemeente Neerpelt houdt zondag een Repair Café tijdens de Teutenmarkt. "We gooien ontzettend veel weg, ook voorwerpen die na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar zijn", zegt schepen van Leefmilieu Liesbeth Fransen (CD&V).





"Tijdens een Repair Café trachten we deze voorwerpen een tweede leven te geven", aldus schepen Fransen.





Je kan je dus aanmelden met allerlei elektrische apparaten, kledingstukken, juwelen en fietsen. De Teutenmarkt vindt van 9.30 tot 12 uur plaats op het dorpsplein in Sint-Huibrechts-Lille. De toegang is gratis. (BVDH)