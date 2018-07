Laadpaal voor elektrische auto's in parking Forte 20 juli 2018

Sinds kort kunnen bestuurders van elektrische auto's gebruik maken van een publieke laadpaal in parking Forte. De laadpaal bevindt zich bij het binnenrijden van de parkeergarage aan de rechterkant. Er zijn twee laadpunten voorzien. Gebruikers kunnen opladen met hun laadkaart of app. In parking Forte (Norbertinessenlaan) kan je twee uur gratis parkeren, nadien betaal je 1 euro per begonnen uur. Op zon- en feestdagen parkeer je er gratis. Een volgende laadpaal voor elektrische auto's zal geïntegreerd worden in de omgeving van de nieuwe Syntracampus in de Hoekstraat. Op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be vind je een overzicht van alle publieke laadpalen in België. (BVDH)