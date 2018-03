L'Anima in Gault&Millau 10 maart 2018

02u56 0

Het zat er al aan te komen maar nu is het restaurant L'Anima uit Sint-Huibrechts-Lille ook officieel opgenomen in de Gault&Millau 2018. L'Anima krijgt een score van 12 op 20 en er wordt benadrukt dat het knap is dat de zaak, die nog maar een jaar geopend is, al op een vaste klantenkring kan rekenen. Ook Bistro de Pepermolen uit Neerpelt is opnieuw opgenomen in de gids.





(BVDH)