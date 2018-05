Kunstwerk 'De Troglodiet' is ook schuil- en rustplaats 01 juni 2018

Vanavond opent met 'De Troglodiet' de tweede artistieke toegangspoort van Neerpelt. Het kunstwerk is meteen ook een omkleedruimte, een schuilplaats en een rustplaats voor kanovaarders, fietsers en wandelaars.





De toegangspoort ligt aan de oevers van de Dommel in de Tussenstraat op het Broeseind. De naam verwijst naar een holbewoner, een oermens die beschutting vindt in een grot. Dat kan je immers ook doen in het kunstwerk, dat het beeld heeft van een zwerfkei in de natuur. Maker is de Rotterdammer Joep van Lieshout. Zijn oeuvre is wereldwijd aanwezig in machines, sculpturen, meubels, gebouwen en installaties, vaak op de grens tussen kunst en functionaliteit. Na de neonverlichting 'IJzeren Rijn' op de Victoriabrug is deze toegangspoort al de tweede in Neerpelt. (BVDH)