Kunstgrasveld officieel geopend 22 augustus 2018

Komende vrijdag wordt het kunstgrasveld van de Neerpeltse jeugdvoetbalsamenwerking bij Esperanza Pelt officieel geopend. Dat zal het geval zijn omstreeks 17 uur. Na het plechtige gedeelte volgt ook een Penalty-cup om het veld als het ware meteen in te spelen. Volgens schepen van Sport Leen Gielen (CD&V) werden de trainingsvelden te zwaar belast door het groeiend aantal voetballers. "Dit veld zal in de toekomst gebruikt worden voor wedstrijden én trainingen, waardoor de trainingen beter gespreid kunnen worden over de aanwezige velden." Het gemeentebestuur voorzag in het jaarbudget een tussenkomst van 423.500 euro. Het veld maakt gebruik van kunstgras met kurk infill, zodat er geen schadelijke gevolgen zijn voor ondergrond en sporter. (BVDH/DLKB)