Koekwaus Festival komt in najaar al terug 31 juli 2018

Na de bijzonder succesvolle editie van het eerste Koekwaus Festival op 1 juni zal de organisatie dit najaar al op de proppen komen met een opvolger aan de Hennemeeuwis. "Op zaterdag 13 oktober is het opnieuw zover", kondigt de organisatie aan. Dit keer zal het event puur focussen op het marginale aspect. Het Limburgse event wordt dan ook de 'Kamping Kitsch' van de provincie genoemd. Aanwezigen kleden zich als Johnny en Marina of als de personages uit 'New Kids'. Vorige keer lokte de organisatie al een duizendtal aanwezigen. "Nu we het niet op vrijdag, maar op zaterdag organiseren, kan het event al in de late namiddag beginnen", meldt de organisatie nog.





(BVDH)