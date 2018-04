Klankenbos Nocturne 11 april 2018

Musica en C-TAKT organiseren op 21 april een 'muzikale nachtwandeling' in het Klankenbos. Enkele geluidskunstenaars zullen zorgen voor de nodige sfeervolle muziek tijdens deze 'Klankenbos Nocturne'. Daarvoor wordt onder meer gerekend op leden van het Collectief Publiek Geluid en beeldend kunstenaar Maika Garnica.





Samen creëren ze een tocht waarbij je van de ene verbazing in de andere valt. Het kost 7 euro om deel te nemen en om 20.45 uur moet je aanwezig zijn aan Radio Forest. Op voorhand inschrijven, is noodzakelijk. (BVDH)