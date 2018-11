Kinderfietsen voor Fietsbieb gezocht BVDH

12 november 2018

15u22 0 Neerpelt De gemeente Neerpelt is op zoek naar degelijke kinderfietsen voor haar Fietsbieb. Deze opent in december in pop-up VeloVip en zal fietsen aan een lage prijs uitlenen aan gezinnen met jonge kinderen. Zo kunnen de kinderen dagelijks tweedehandsfietsen gebruiken die tiptop in orde zijn.

De dienst is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar, maar om van start te gaan, zoekt de gemeente nog kinderfietsen. In ruil voor de fiets krijg je een jaar gratis lidmaatschap voor jezelf of voor een vriend of familielid. Normaal bedraagt het lidmaatschap 20 euro. Je kan de tweedehandsfietsjes elke zaterdag tussen 9 en 13 uur binnenbrengen bij pop-up VeloVip, gelegen in Plaza Forte in de Kloosterstraat (tegenover Consentec). Omdat de Fietsbied volledig zal draaien op vrijwilligers, kan je jezelf ook aanmelden voor de onderhoudsploeg via een mailtje naar info@neerpelt.be.