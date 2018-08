Kermis met Kubb-tornooi en kindermarkt 14 augustus 2018

Dit weekend breekt Lille kermis weer aan en wie denkt dat er dan enkel een draaimolen en schietkraam naar de deelgemeente komen, heeft het mis. Vrijdag begint het feest al met een Kubb-tornooi dat wordt ingericht door de spelersgroep van Sparta Lille. 's Avonds is er de kleinkunstavond in het Zoalke. Zaterdag is het doorlopend kindermarkt en volkssportnamiddag aan de muziekzaal. Ook 'Koetje Kakt', een organisatie van 'Oud KSA Lirocx' vindt in de namiddag plaats. In De Bosuil, Happy Days en De Kompen zijn er muzikale avonden. Op zondag staan fietsen centraal, want er is de wedstrijd voor gekst versierde fiets en om 16 uur de Liller Kermiskoers. Ook prijsjokken en prijskegelen vindt in de namiddag plaats. In de avond zijn er in de verschillende cafés opnieuw optredens en muzikale avonden. Maandag gaat men door met koningschieten, prijskegelen en het Limburgs kampioenschap buikschuiven aan café De Klok. Er is aan hetzelfde café ook een feestje in het thema 'marginaal'. Het hoogtepunt vindt wellicht voor velen plaats op dinsdag met de jaarlijkse Nummerkoers, een soort kroegentocht doorheen heel Lille. Met het Lekkerbekkenfestijn op woensdag, St.-Annekeskermis op donderdag, Prijsjokken op vrijdag en de Poeftent Party op zaterdag is het nog de hele week feest in Lille. (BVDH)