Kapel Boseind gerestaureerd 03 september 2018

02u29 0

De kapel Onze Lieve Vrouw van Rust op Boseind werd volledig gerestaureerd. Deze restauratie is onderdeel van het kapelletjesplan waarmee de gemeente haar religieus erfgoed wil opwaarderen. De binnen- en buitenkant van de kapel werd volledig opgeknapt. Er werd geverfd, nieuwe klinkers werden gelegd en er vonden voegwerken plaats. De kapel verkeert daarmee opnieuw in optimale staat. In Neerpelt zijn heel wat kapellen en monumenten.





"Zij vormen een belangrijk deel van het Neerpelts erfgoed", zegt schepen van erfgoed Niels Valkenborgh (CD&V). "Deze unieke locaties willen we graag in stand houden en indien nodig renoveren. Ze zijn dikwijls ontstaan rond de buurt en hebben ook een belangrijke symbolische betekenis. Samen met de heemkundige kringen stelden we daarom een 'kapelletjesplan' op", aldus de schepen.





De voorbije jaren werden het Laukenskapelletje in de Jachtweg en het altaar en de kapel in de Polsstraat gerestaureerd. In het voorjaar werd de Sint-Antoniuskapel in de Sint-Antoniusweg aangepakt. De kapellen zijn eigendom van kerkfabriek Sint-Niklaas. De gemeente stuurt de werken aan en voorziet het nodige budget, dat deels bestaat uit subsidies van de provincie Limburg.





Bovendien zorgt de gemeente ook voor de verfraaiing en vergroening van de omgeving van de monumenten. (BVDH)