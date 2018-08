Kandidaten gezocht voor Cultuurprijs 10 augustus 2018

In december reiken het gemeentebestuur en de cultuurraad voor de laatste keer de Neerpeltse prijs voor culturele verdienste uit.





"Met deze tweejaarlijkse prijs worden personen en verenigingen beloond voor hun opvallende en volgehouden culturele prestaties", aldus schepen van cultuur Niels Valkenborgh (CD&V). Nog tot en met 7 oktober is het mogelijk om zelf een kandidaat voor te dragen. Men zoekt iemand die een bijzonder traject heeft afgelegd in het culturele leven. Iedereen die in Neerpelt woont, afkomstig is uit Neerpelt of lid is van een Neerpeltse vereniging komt in aanmerking. Ook Neerpeltse verenigingen in het geheel maken kans, zolang ze maar actief zijn binnen het breden culturele domein. Als je iemand kent, kan je deze persoon voordragen via www.neerpelt.be/cultuurprijs. In het verleden ging deze prijs onder andere naar Compagnie de Vleesklak, Wim Vanlessen, drumband Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan en het Europees Muziekfestival voor de Jeugd. (BVDH)