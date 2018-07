Jan Verheyen achter beiaard met laptop 24 juli 2018

02u30 0 Neerpelt Aanstaande zondag vindt de volgende editie plaats van 'Muziek op zondag', de dubbelconcerten voor orgel en beiaard.

Vanaf 14.30 uur (orgel) en 15.30 uur (beiaard) zijn deze grote instrumenten een half uur lang te horen in het hele centrum van Neerpelt. Beiaardier Jan Verheyen neemt zondag zijn laptop mee. "De grootste muzikanten nemen tegenwoordig hun computer mee op het podium, dus waarom zou een beiaardier daar ook niet eens mee experimenteren? Wat je te horen krijgt, is een verrassing", laat hij verstaan. Ook Nils Hellemans uit Dendermonde komt om 14.30 uur en brengt een programma met werk van Bach, Franck en Wammes op het koororgel en groot orgel. De volgende concerten in de reeks 'Muziek op zondag' zijn op zondag 26 augustus en zondag 30 september.





(BVDH)