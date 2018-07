Jaarlijkse avondmarkt in centrum 14 juli 2018

Maandagavond strijkt de jaarlijkse avondmarkt neer in het centrum van Neerpelt. Vanaf 17 uur tot en met 22 uur kan je hier gezellig komen shoppen. Bovendien kan je ook genieten van een 35-tal kermisattracties die in het centrum opgesteld staan, want ook de foorkramers hebben hun kramen geopend. (BVDH)