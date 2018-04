Inwoners gratis naar Jeugdmuziekfestival 04 april 2018

Sinds gisteren kunnen alle inwoners van Neerpelt hun gratis toegangsbadge verkrijgen voor de juryconcerten van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ). Dat vindt plaats van vrijdag 27 april tot en met woensdag 2 mei.





Deze badge kan afgehaald worden aan de toerismebalie in de bibliotheek op vertoon van je identiteitskaart. Je kan er terecht tijdens de openingsuren. Per adres kan je maximaal twee toegangskaarten krijgen.





Wacht niet te lang, want het aantal gratis tickets is beperkt. (BVDH)