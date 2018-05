Infoavond rond internationale solidariteit 17 mei 2018

02u51 0

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert vanavond een gratis infoavond rond internationale solidariteit. Deze vindt plaats om 19.30 uur in Dorpshuis 't Kruispunt aan de Achelsendijk. De zes organisaties die in 2017 een projecttoelage ontvingen van de gemeente stellen dan hun werking voor. Het afgelopen jaar kende de gemeente Neerpelt via projectenbetoelaging immers 5.000 euro toe aan verenigingen of inwoners die actief zijn rond internationale solidariteit. Specifiek ging het om 'Eye for Salone', 'Missie Filipijnen', 'Project Leetulor', 'Sherpa Health Care', VZW Gambia' en 'VZW Hijox del Sol'. (BVDH)