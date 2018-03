Imago Tijl danst voort na hervorming 23 maart 2018

03u02 0 Neerpelt Zondag is de Algemene Vergadering van Imago Tijl samengekomen in het kader van de nieuwe WICO-structuur. Er werd unaniem besloten om ook na 2019, wanneer het Sint-Hubertuscollege een eerstegraadsschool wordt, verder te dansen. De site van dit college zal de basis van de groep blijven vormen. "Het is belangrijk dat de danscultuur op het college kan behouden blijven", aldus voorzitter Wout Swinnen.

Waar vroeger enkel leerlingen van Sint-Hubertus zich konden aansluiten bij Imago Tijl, geldt dat nu dus voor alle eerstegraadsleerlingen van WICO Pelt. Logisch, want deze zullen verzameld worden op Sint-Hubertus. Verder blijft alles zoals het was.





Drie elementen

"Drie elementen maken ons uniek en zullen de kern van de groep blijven vormen. We willen ten eerste jongens een vertrouwde omgeving bieden om te kunnen dansen. Daarnaast blijven de specifieke vlaggendansen ook een eigenheid voor onze groep. Ten derde is er nog onze eigen stijl die we ook dankzij de meisjes kunnen realiseren. Deze drie elementen moeten we in de toekomst blijven uitbouwen", stelt choreograaf Luc Morren.





Verbonden blijven

De leerlingen die naar de tweede graad gaan, zullen net als nu selecties moeten ondergaan om door te stoten naar de middengroep van Imago Tijl. Deze zal zich - in tegenstelling tot vroeger - verspreiden over verschillende domeinscholen. "Op deze manier zorgen we er ook voor dat de leerlingen na hun eerste graad verbonden blijven met mekaar door een project dat in het verleden ook al vriendschappen voor het leven heeft gesmeed", stelt Swinnen. Tot september 2019 is het voor leerlingen van andere scholen van WICO Pelt nog steeds niet mogelijk om toe te treden tot Imago Tijl. (BVDH)