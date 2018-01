Huis beschoten na dubbele brandstichting 30 januari 2018

02u45 0

In de Volmolenstraat in Neerpelt hebben onbekenden verschillende schoten gelost op de voordeur en een venster van een woning. Het gaat om hetzelfde huis waar onlangs brand werd gesticht. De bewoner liet toen al uitschijnen dat hij, zijn vrouw en kinderen met schrik zaten. Vooral omdat ook het café van de man - VIII Promille in Achel - belaagd werd. "Heel akelig voor mijn kinderen. Geen flauw idee wie hier achter zit", klonk het toen. Vrijdag net voor het weekend stopte onbekenden dan met hun wagen voor hetzelfde huis, deden het venster naar beneden en schoten meerdere keren naar de voorgevel. Een aantal schoten doorboorden de voordeur. Minstens één schot ging door een venster. Iedereen bleef ongedeerd. Volgens de buurtbewoners is het gezin vriendelijk, maar eerder afstandelijk naar de buurt toe. Ze wonen er enkele jaren. Voorheen verbleven ze in Nederland. Of het om een mogelijke afrekening gaat is niet duidelijk. Politie en parket onderzoeken de feiten. Ze stuurden een ballistisch expert ter plaatse. Van de mogelijke daders ontbreekt voorlopig nog elk spoor. (MMM)