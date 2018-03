Groep ouders Sint-Hubertus dient klacht in vanwege schending participatiedecreet 29 maart 2018

Een groepje ouders van leerlingen van Sint-Hubertus Neerpelt heeft een klacht ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse Overheid. Zij vinden dat het schoolbestuur het participatiedecreet geschonden heeft bij de hervorming van de WICO-scholengemeenschap. "We krijgen geen antwoord op onze cruciale vragen", aldus woordvoerster Esther Kokkelmans.





Het twistpunt is intussen duidelijk: WICO wordt vanaf 1 september 2019 hervormd en Sint-Hubertus zal vanaf dan een eerstegraadsschool zijn. Volgens de ouders is er geen draagvlak voor deze beslissing. "We zijn reeds in gesprek gegaan met de Raad van Bestuur en met de directieleden - onder meer op de fameuze infoavond - maar dat lijkt meer op een monoloog dan op een dialoog. Men weet intussen dat we niet akkoord zijn met wat er op tafel ligt, maar de inhoud wordt in deze zaak niet eens betwist. Wij vinden dat er geen participatie is geweest, vandaar de klacht", is Kokkelmans formeel.





De groep van ouders bestaat uit 34 leden, maar zij vertegenwoordigen naar eigen zeggen een veel grotere groep betrokkenen. "We hopen dat we gelijk krijgen en dat er opnieuw wordt samengezeten met de schoolraad, bestaande uit leerkrachten, leerlingen, ouders en de maatschappij in het algemeen", besluit Kokkelmans.





Vanavond zal Vlaams parlementslid en onderwijsexpert Koen Daniëls (N-VA) de onderwijshervorming toelichten in Buurthuis Damsheide. De uitleg start om 20.30 uur.