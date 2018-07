Gratis openluchtconcert in de Kerkstraat 04 juli 2018

Deze zaterdag organiseert de gemeente Neerpelt ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag een gratis openluchtconcert in de Kerkstraat. Op en rond het podium zullen coverband FeSteyn en plaatselijk talent Dennis Eijkemans ervoor zorgen dat het één groot muzikaal feest wordt. Het festijn start om 20 uur met Eijkemans, ex-Neerpeltenaar en bekend van het VTM-programma The Band. Na zijn musicalopleiding heeft Dennis ervaring opgedaan in de shows van de Efteling en Wildlands Adventure Zoo. Drie jaar lang was hij te zien in verschillende shows en parades in Disneyland Parijs en speelde gastrollen in verschillende televisie series zoals Meisje Van Plezier, Familie, Spoed, Spring, Zone Stad,... Dennis brengt eigen nummers en covers van kleinkunstwerken zoals Marco Borsato, Raymond van het Groenewoud en Noordkaap. Daarna neemt Coverband Festeyn over.





Ambiance en veel interactie met het publiek is verzekerd. Zanger/entertainer Stijn Schraepen (voorheen PerrOnGeluk) is een artiest in hart en nieren. FeSteyn brengt covers van onder meer Herman van Veen, The Scene, Louis Armstrong, Paul de Leeuw,... . Ook pop- en rocknummers staan op hun playlist.





